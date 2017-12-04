Swissotel neyi amaçlıyor, Kâbe'ye tepeden bakmak da ne

Ne bir sanatsal tarafı var bu korkunç yapıların, ne de değerlerimize uyan bir yanı.

İslam dünyasında hemen her gün katliamlar yaşanırken, mazlumların feryadına gözlerini, kulaklarını kapatıp Amerika ve AB gibi Müslümanlara tek bir hayrı dokunmamışların emir eri gibi davrananların, kutsal Kâbe'mize yaptığı son kötülük, son hakaret bu olsa gerek.

KÂBE'YE TEPEDEN BAKILIR MI?

Elbette Kâbe'nin etrafını görülmemiş bir çirkinlikle sarmalayan şirk kulelerinden bahsediyoruz; Allah'ın evine tepeden bakmak da ne oluyor?

Bir hurma, bir suyla bir gününü geçiren, her fırsatta inananlara tevazuyu öğütleyen Hz. Muhammed'in ümmeti, 100 katlı rezidansların üstünden Kâbe'yi mi seyredecek?

SWİSSOTEL'İN REKLAMLARI HAKARET GİBİ

Dünyanın en lüks otel zincirlerinden biri olan ve İstanbul'da da yatırımları bulunan Swissotel, 'Swissotel Makkah' isimli yeni projesininin tanıtımını, bugün gazeteleri süsleyen ilanlarıyla duyurdu.

BETON YIĞINLARI İÇİNİZİ SIZLATMIYOR MU

Otelin odasından çekilen fotoğrafta Kâbe'nin tam tepeden, 'muhteşem' diye tabir edilen bir manzara olarak gözüktüğü özellikle vurgulandı. Söz konusu manzara güzel olmasına güzel de, Beytullah'ın önünü kapatan bu çelik ve beton yığınları içinizi sızlatmıyor mu?

Müslümanların Kâbe'ye olan ilgisini turizme çevirmek, üstelik bunu otel, rezidans, bina reklamlarına malzeme yaparak, Allah'ın evine hakaret etmeden yapsak, daha doğru olmaz mıydı?

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