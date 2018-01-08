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Sidney'de hava sıcaklığı 47 derece

Son 79 yılın en sıcak gününün yaşandığı Avustralya'nın Sidney kentinde aşırı sıcaktan binlerce evde elektrik kesintisi meydana geldi.

AA | 08.01.2018 - 08:44..
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Son 79 yılın en sıcak gününün yaşandığı Avustralya'nın Sidney kentinde aşırı sıcaktan binlerce evde elektrik kesintisi meydana geldi.

Sidney'de hava sıcaklığı 47 derece


47,3 DERECE İLE REKOR

Yetkililer, Sidney'de 7 Ocak Pazar günü hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı. New South Wales emniyetinden Catherine Burn, eyalette aşırı sıcakla mücadele planının hayata geçirildiğini belirtti.

Sidney'de hava sıcaklığı 47 derece

ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Aşırı sıcak nedeniyle eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.

MAÇLAR TATİL EDİLDİ

Sidney Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 10:00'dan itibaren müsabakalar tatil edildi. Fransız tenisçi Kristina Mladenovic, Avustralya'dan Ellen Perez'e karşı oynadığı maçı yarım bıraktığı için seyircilerden özür dileyerek Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Hava 43 dereceydi ama kortta herhalde 50 derece hissediliyordu. Hayranlarımdan özür dilerim, sanırım kariyerim boyunca yarıda bıraktığım ilk maç bu oldu." dedi.

Sidney'de hava sıcaklığı 47 derece

STATTA 57,5 DERECE

Avustralya'nın, İngiltere ile dostluk maçına çıktığı Sidney Kriket Stadyumu'nda termometreler 57,5 dereceyi gösterdi.

Sidney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

Sidney'de hava sıcaklığı 47 derece

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