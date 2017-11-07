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Sydney’de otomobil sınıfa girdi: 2 ölü

Avustralya’nın Sydney kentinde kontrolden çıkan bir otomobilin sınıfa girmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi.

07.11.2017 - 09:11
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Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, 52 yaşındaki bir kadın sürücünün henüz bilinmeyen bir sebepten aracının kontrolünü yitirerek Sydney’in Greenacre semtindeki Banksia Devlet Okulu'nun sınıfına girdiği belirtildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sınıfta bulunan 24 öğrenciden 2'si yaşamını yitirdi, 21'i yaralandı. Yaşamını yitiren öğrencilerin ikisinin de erkek ve 8 yaşında oldukları kaydedildi. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Okula öğrenci bırakmaya geldiği belirlenen sürücü, kazada yara almadı. NSW Polis Şefi Stuart Smith, olayın kaza olduğunu, kasıt olduğuna inanmadıklarını söyledi.

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