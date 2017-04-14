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Sylvester Stallone Warner Bros'u mahkemeye verdi

İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu Stallone, yapım şirketi Warner Bros'a, kendisine borcunu ödemediği iddiasıyla dava açtı.

14.04.2017 - 01:27
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  2. Kültür Sanat

BBC'nin haberine göre, 1993 yapımı "Cezalandırıcı" (Demolition Man) filminde rol alan Stallone, bu filmden 125 milyon dolar gişe geliri elde eden yapım şirketinin, kendisiyle yaptığı sözleşme gereği vermesi gereken yüzde 15'lik payı vermediğini iddia etti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne intikal eden davada, ünlü yıldız, filmin kazancının ve kaybının yanı sıra hasılatının da hesaplanmasını talep etti.

Stallone'un avukatlarının, konuyu 2014 yılında Warner Bros'a bildirdiği belirtilen dava dosyasında, filmin 66,9 milyon dolar zarar ettiğini savunan şirketin, oyuncuya borcu olmadığını öne sürdüğü ifadeleri yer aldı.

"AÇ GÖZLÜLÜĞÜYLE TANINAN SİNEMA STÜDYOLARI"

Warner Bros'un, işin peşini bırakmayan Stallone'a Nisan 2015'te 2,8 milyon dolarlık bir çek gönderdiği de kaydedildi.

Dava dosyasında, Warner Bros, "aç gözlülüğüyle tanınan sinema stüdyoları" olarak nitelendirildi.

Şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sylvester Stallone Warner Bros'u mahkemeye verdi

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