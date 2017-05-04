TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), 20 bin kişiye istihdam sağlayacak TF-X olarak bilinen Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili ilk kez fotoğraf yayınladı. Ankara’da Anıtkabir üzerinde uçan çift motorlu uçağın, kanadındaki Türk bayrağı logosu ve uçağın tasarımı dikkat çeken detaylar arasında.

F-16'NIN YERİNİ ALACAK

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçakların üretilmesi amaçlanıyordu.

İnsansız Hava Aracı ANKA, eğitim uçağı Hürkuş derken Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki en önemli havacılık projesi 'Milli Muharip Uçak' olacak. Bu uçağın, Hava Kuvvetleri'nde 1988'den bu yana kullanılan F-16'ların yerini alması planlanıyor. Radara yakalanmayacak olan uçağın tasarımında bu nedenle silahların gövde içinde taşınması tercih edildi.

2023'TE UÇACAK

TAİ'nin Milli Savaş Uçağı'nın ilk uçuşu ve projenin sonraki hedef safhalarını belirlediği sunumda FX-1 uçağı için 2013 ile 2023 yılları arası sistem geliştirme ve gösterim hedeflerinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu yıllar arasında konsept kararının verileceği ve 2023'ye kadar da teknolojik gelişimin sağlanacağı vurgulanıyor. Uçağın 2023'te ilk kez Türkiye semalarında uçması hedefleniyor.Testlerin tahminen 2 yıl sürmesi bekleniyor.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

5. Nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilen, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olan TF-X'in, 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlanmıştır.

Ocak 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında BAE ve TAI yetkilileri, BAE'nin uçakları geliştirme konusunda yardım sağlaması için yaklaşık 100 milyon sterlin tutarında bir anlaşma imzalamıştı.