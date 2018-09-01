taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk motoru çalıştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter, 2021'de seri üretime geçirilecek.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.

SKORSKY YERİNE KULLANILACAK

Skorsky yerine kullanılacak helkopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı VİDEO

TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR

T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

43
Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Eskişehirspor lisans çıkartamadı

149
Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

84
Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

87
Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı

Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı

30
4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

56
İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı

İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM