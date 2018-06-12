Taarruz SİHA'ları için sözleşme imzalandı

Son dönemde envanterine giren yerli üretim İnsansız Hava Araçları'yla (İHA) terörle mücadeledeki etkinliğini artıran TSK'ya, 14 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 140 mini İHA'nın teslim edilmesi planlanıyordu.

İLK TESLİMAT 2020'DE

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKINCI ismi verilecek taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzalandığını, ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli: "AKINCI taarruz SİHA'sı aslında insansız savaş uçağına giden yolun son aşaması. F35'lerin insanlı son savaş uçağı olduğu kabul ediliyor. Artık bundan sonra yeni model insansız savaş uçağına geçiş şeklinde."

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİN ŞEKİLDE KULLANILIYORLAR

2017'de İHA'lar ile insanlı keşif uçakları (İKU) terörle mücadelede etkin şekilde kullanıldı. İHA'ların havada kaldığı süre 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat artarak bin 180'den 15 bin 786 saate yükseldi.

SİHA'LAR BOMBA YAĞDIRDI

Güvenlik güçlerinin adeta "havadaki gözü" olan yerli ve milli teknoloji ürünü İHA ve İKU'larla yapılan keşiflerin ardından terör unsurlarına SİHA'larla bomba yağdırıldı.