taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.446
USD
4,2800
EURO
5,0751
ALTIN
179,77
PETR
77,1000

Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı

Meclis'te alınan karar göre sokakta gördüğümüz Türkçe tabelaların altında ya da üzerinde yer alan yabancı yazılar artık küçültülecek.

AA | 09.05.2018 - 12:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yaklaşık 80 milyon nüfusu buluan ülkemizde birçok yabancı ile birlikte yaşıyoruz. Onlara kolaylık sağlamak amacıyla sokaklarda Türkçe tabelaların yanında İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde yazılar da görüyoruz.

İki yazının üst üste gelmesinin yarattığı çirkin görsellik TBMM'de alınan bir kararla sona eriyor. Buna göre artık yabancı yazılar artık daha küçük boyutlarda yazılacak.

VEKİLLER TABELA ÖRNEKLERİNİ GÖSTERDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve beraberindeki milletvekilleri TBMM'de bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Erdem, toplantı sırasında bazı fotoğraf ve tabela örnekleri gösterdi.

Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı

Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı

Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı

Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları
Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilçeye internet erişimli, klimalı ve güvenlik kameralı otobüs durakları ile hizmet ediyor.
Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dolmabahçe-Levazım arasındaki trafiği rahatlatacak Maçka Tüneli Projesi kapsamında sökülen ağaçlar yeni yerinde yeşilleniyor.
AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı
Yıkım çalışmaları gerçekleştiren Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sabah çatıya çıkarak çalışan vinç, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.
İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruldu
Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesine TSK tarafından 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

383
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

97
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

248
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

222
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

95
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

532
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

258
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94