Tabelalarda yabancı kelimeleri küçültme kararı

Yaklaşık 80 milyon nüfusu buluan ülkemizde birçok yabancı ile birlikte yaşıyoruz. Onlara kolaylık sağlamak amacıyla sokaklarda Türkçe tabelaların yanında İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde yazılar da görüyoruz.

İki yazının üst üste gelmesinin yarattığı çirkin görsellik TBMM'de alınan bir kararla sona eriyor. Buna göre artık yabancı yazılar artık daha küçük boyutlarda yazılacak.

VEKİLLER TABELA ÖRNEKLERİNİ GÖSTERDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve beraberindeki milletvekilleri TBMM'de bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Erdem, toplantı sırasında bazı fotoğraf ve tabela örnekleri gösterdi.



