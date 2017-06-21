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Tabipler Odası'ndan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Tabipler Odası, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne destek için çağrıda bulundu.

21.06.2017 - 22:35
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Tabipler Odası'ndan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Daha önce hazırladıkları duyurular ve yaptıkları açıklamalarla skandallara imza atan Tabipler Odası, bunlara bir yenisini daha ekledi.

ÜYELERE SMS YOLLADILAR

Telefonla bütün üyelerine mesaj yollayarak onları CHP'nin eylemine katılmaya çağırdı.

Üyelerine SMS ile çağrı yapan Tabipler Odası, CHP'nin sözde "Adalet" yürüyüşüne katılacakların yapması gerekenler konusunda bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Tabip Odasının üyelerine gönderdiği SMS şöyle:

"Hekimler Adalet Yürüyüşüne Katılıyor! Darbelere, OHAL'e ve antidemokratik düzene karşı laik ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak için 23 Haziran Cuma günü Adalet Yürüyüşüne katılıyoruz. Otobüslerle gidiş için lütfen adınızı Perşembe 14.00'a kadar Oda sekreteryasına bildiriniz. B016"

Tabipler Odası'ndan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Tabipler Odası'ndan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Tabipler Odası'ndan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

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