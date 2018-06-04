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Tablonun içinden uyuşturucu çıktı

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, 2 tablo içine gizlenmiş 2 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 04.06.2018 - 11:13..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 28 Mayıs günü Beyoğlu'nda bir kişiyi gözaltına aldı. M.Z. (36) isimli şüphelinin elinde bulunan poşet içerisindeki 2 adet tablo incelemeye alındı.

Tablonun içinden uyuşturucu çıktı

AFYON SAKIZINI TABLONUN İÇİNE SAKLADILAR

Tabloyu kıran polisler içerisine gizlenmiş 36 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi. M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tablonun içinden uyuşturucu çıktı

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