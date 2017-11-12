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Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi.

12.11.2017 - 13:58
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Eskişehir'de Sarıcakaya ilçesinde dağıtım töreninde emekli öğretmen Mustafa Suna, tabutun içine girip, sağlamlığını kontrol etti.

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

TABUTU İÇİNE GİREREK TEST ETTİ

Tabutların dağıtımı, Cami Kebir Mahallesi Camii'nde yapıldı. Sarıcakaya Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı'nın da katıldığı tabut dağıtımında imam hatip lisesinden emekli olan öğretmen Mustafa Suna, tabutun içine girerek, sağlamlığını kontrol etti. Suna'nın tabuta girip, görevliler tarafından bir süre omuzlarda taşındığı sırada "Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?", "İyi bilirdik." konuşmalarının yapılması, tabut dağıtımına katılanları güldürdü.

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce köy olan ve ilçe merkezine uzak mesafede bulunan mahallelerdeki camilere tabut bağışladıklarını söyledi.

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti

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