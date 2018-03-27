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Tabutunun Murat 124'le taşınmasını istedi

1974 model Murat 124 model otomobiline gözü gibi bakan 83 yaşındaki Celil Gülen, tabutunun arabasının üstüne koymak için kendi yaptığı bağajda taşınmasını vasiyet etti.

AA | 27.03.2018 - 07:11..
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Bilecik'te yaşayan 83 yaşındaki Celil Gülen, 22 yıl önce bir akrabasından satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal Murat 124 model otomobiline özenle bakıyor.

Tabutunun Murat 124'le taşınmasını istedi

"EN İYİ ARKADAŞIM"

Dikiz aynasından jant kapağına, koltuklarından motoruna kadar bütün parçaları orijinal olan otomobili için evinin altına garaj yapan Celil dede, sabah akşam elinde bezle "en iyi arkadaşım" dediği aracını temizliyor.

SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pelitözü köyünde oturan Gülen, "fiyat biçemediği" Murat 124 aracını almak isteyenlerin olduğunu ancak satmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Tabutunun Murat 124'le taşınmasını istedi

"DETERJAN HAYATTA SÜRMEM"

Bir kamu kurumunda uzun yıllar şoförlük yaptığını ve 26 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatan Gülen, şöyle konuştu:

"22 yıl önce bir akrabamdan Murat 124'ü satın aldım. Aldıktan sonra biraz masraf yaptım. Kullandığım bütün arabalar tertemizdir. Çalıştığım iş yerlerimde de öyleydi. İyi arkadaşımdır benim. Hiç dışarıda bırakamam, garaja sokarım arabayı kimse çizmesin, zarar vermesin diye. Hep kendim temizlerim, başkasına temizlettirmem. Motorunu temizlerim, bakımını yaparım. İlk aldığım yılda boyattım yeşil rengine. O günden sonra boya değmedi üzerine. Suyla yıkarım arabamı ben deterjan gibi kimyasal ürünler hayatta sürmem. Suyla güzelce yıkar, parlatırım."

Tabutunun Murat 124'le taşınmasını istedi


"BENİ MEZARIMA GÖTÜRECEK BU ARABA"

Gülen, karşılığında yeni otomobil öneren birine dahi aracı satmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul plakalı bir araba durdu ve 'Hacı amca bu arabayı satar mısın?' dedi. 'Kaça satarsan sat alacağım' dedi ama ben 'Satmıyorum' dedim. Satmam. Ben öleceğim beni mezarıma götürecek bu araba. Yeşil böyle, üstüne de koyduracağım tabutu da. Torunlarım 'Bu arabayı ne yapacaksın ölünce' diye soruyorlar. Üstüne koyduğum bagajı var, kendim yaptım. Bagaja koyacaklar tabutumu götürecekler."

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