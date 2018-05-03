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Tacı alınan Itır Esen beraat etti

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey birinciliği alınan Itır Esen için beraat kararı verildi.

DHA | 03.05.2018 - 17:55..
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İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Itır Esen, öğrenci olduğunu, modellik yaptığını ve aylık 1.000 TL kazandığını söyledi.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sorgusunda, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını söyleyen tutuksuz sanık Itır Esen, "Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tacı alınan Itır Esen beraat etti

Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, "Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, ilk duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.

Tacı alınan Itır Esen beraat etti

İDDİANAMEDEN

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu paylaşımı nedeniyle, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği öne sürüldü.

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