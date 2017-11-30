Tacı geri alınan Itır Esen ifade verdi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Itır Esen'in sorgusunda, soruşturmaya konu tweeti hakaret kastı ile atmadığını söylediği belirtildi. Esen'in, tweette konuya ilişkin sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı.

Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.