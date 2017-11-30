taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.853
USD
3,9343
EURO
4,6808
ALTIN
161,76
PETR
63,2900

Tacı geri alınan Itır Esen ifade verdi

15 Temmuz'a hakaret yüzünden Miss Turkey birinciliği geri alınan Itır Esen, "Sözlerim yanlış anlaşıldı." dedi.

DHA | 30.11.2017 - 17:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Itır Esen'in sorgusunda, soruşturmaya konu tweeti hakaret kastı ile atmadığını söylediği belirtildi. Esen'in, tweette konuya ilişkin sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği kaydedildi.

Tacı geri alınan Itır Esen ifade verdi

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı.

Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Tacı geri alınan Itır Esen ifade verdi

İlginizi Çekebilir
Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşar Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.
Bonzai kullanan 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Samsun’un Bafra ilçesinde sentetik uyuşturucu ’bonzai’ kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Antalya'da iki Rus çocuk kayalıklarda mahsur kaldı
Rus uyruklu oldukları öğrenilen iki çocuk, UMKE ve itfaiye ekiplerinin dört saatlik çalışması sonucu macera için çıktıkları kayalıklardan kurtarıldı.
Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler
Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

276
Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

121
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

192
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

257
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

168
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

238
Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

258
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM