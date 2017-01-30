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Tacikistan'da çığ: 7 ölü

Tacikistan'da ülkenin kuzeyindeki otoyollara hafta sonu düşen çığlarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

30.01.2017 - 12:21
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Tacikistan Acil Durumlar Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe ile ülkenin kuzeyindeki Hocand'ı bağlayan otoyolda 5 ve Horog-Murgab otoyolunda 2 kişi çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede mahsur kalan 800'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tacikistan'da çığ: 7 ölü

Açıklamada, hafta sonu söz konusu bölgelere 40'tan fazla çığ düştüğü bildirilerek, arama kurtarma ve kar temizleme çalışmalarıyla bölgede mahsur kalan 800'den fazla kişinin kurtarıldığı ve 200'e yakın aracın çıkarıldığı belirtildi.

Tacikistan'da çığ: 7 ölü

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