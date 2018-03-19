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Taciz ateşi açan terörist imha edildi

Ceylanpınar sınırında nöbet tutan güvenlik güçlerine Suriye tarafından ateş açan YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 19.03.2018 - 22:59..
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Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı yürüten Mehmetçik, yurt genelinde de terör örgütlerine karşı mücadelesine devam ediyor. Sınırdan taciz ateşi açtıkları tespit edilen terörist imha edildi.

Taciz ateşi açan terörist imha edildi

1 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Ceylanpınar-Suriye hattında görev yapan güvenlik güçlerine Rasulayn’dan PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada PKK/PYD mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan bu olaydan sonra sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.

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