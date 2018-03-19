Taciz ateşi açan terörist imha edildi

ÖSO, YPG'li teröristler tarafından öldürülen arkadaşlarının intikamını Zeytin Dalı Harekatı ile aldı.

Ankara'da değeri, 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi yakalandı.

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Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarıya ulaşıldı. Terörle mücadelede yeni hedef Menbiç oldu.