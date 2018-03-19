Taciz ateşi açan terörist imha edildi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı yürüten Mehmetçik, yurt genelinde de terör örgütlerine karşı mücadelesine devam ediyor. Sınırdan taciz ateşi açtıkları tespit edilen terörist imha edildi.
1 TERÖRİST İMHA EDİLDİ
Ceylanpınar-Suriye hattında görev yapan güvenlik güçlerine Rasulayn’dan PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada PKK/PYD mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan bu olaydan sonra sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.