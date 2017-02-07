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Taciz eden kayınpederini silahla yaraladı

İstanbul'da 24 yaşındaki kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kayınpederini başından vurdu.

07.02.2017 - 09:03
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taciz

Beykoz'da meydana gelen olayda, 25 yaşındaki E.Y., evde kayınpederi A.Y. (59) ile yalnız kaldığı sırada ev işlerini yaparken kayınpederinin tacizine uğradı.

EMZİRME BAHANESİYLE SİLAH ALDI

Habertürk'te yer alan habere göre, tacizden kaçan E.Y., önce kendisini evin bir odasına kilitledi. Bir süre sonra ise yakında oturan ağabeyinin evine gidip, çocuğu emzirme bahanesiyle girdiği odadan silah aldı.

KAYINPEDERİNİ BAŞINDAN VURDU

Eve döndüğünde A.Y.'yi uyurken bulan genç kadın kayınpederinin başına ateş ettikten sonra polisi arayıp teslim oldu. A.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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