Taciz eden kayınpederini silahla yaraladı

Ali Ağaoğlu, önceki ay Çırağan'da evlenen kızının düğününe davet edemediği akrabaları için yeni bir düğün yapmaya hazırlanıyor.

Adana’da bir kadın, kayınvalidesinin kendisine bıraktığı 1 dönüm arsadan pay isteyen iki görümcesi tarafından darp edildi.

Birçok olayın yaşandığı derbinin ardından kadroda bulunmayan Caner'in soyunma odasında Van Persie ile kapıştığı ortaya çıktı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir bahçe duvarının yıkılması sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

1 Araç maketleri atölyesi açtı İsmail Erzurumluoğlu, torunları için yaptığı araç maketlerinin internette paylaşılmasının ardından, birçok ülkeden sipariş almaya başladı.

2 ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim Amerikalı 97 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulundu.

3 Çanakkale'de peş peşe depremler Dünkü depremlerin ardından bugün de Çanakkale'de 5.24'te 5.2, 8.15'te ise 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

4 Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu Terör soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan Mersin'deki Akdeniz Belediyesi, teröristlere taziye kuran işçileri kovdu.

5 İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı Bahçelievler'de bir kıraathanede yan bakma nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı.

6 Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'ye transfer olacağına ilişkin basına hiçbir şey söylemediğini belirtti.