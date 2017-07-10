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Taciz edilen kadın sürücü park halindeki araca çarptı

Adana'da bir aracın sürücüsü tarafından sıkıştırılarak taciz edilen kadın sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptı.

10.07.2017 - 17:12
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Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü tarafından taciz edilip sıkıştırılan Ezgi Çakır, yönetimindeki 01 CBB 27 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, yol kenarında park halindeki 01 BC 362 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ, ESNAF YARDIM ETTİ

Kazanın şiddetiyle hasar gören araçtan çıkan Çakır'ın yardımına yoldan geçenler koştu. Çevre esnafı gözyaşlarına boğulan Çakır'ı sandalyeye oturtup, su verip sakinleştirmeye çalıştı. Çakır, çağrılan ambulansla Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alındı.

Taciz edilen kadın sürücü park halindeki araca çarptı

SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken onu sıkıştıran sürücünün bulunması için güvenlik kameraları da dahil çalışma başlatıldı.

Taciz edilen kadın sürücü park halindeki araca çarptı


Taciz edilen kadın sürücü park halindeki araca çarptı

Taciz edilen kadın sürücü park halindeki araca çarptı

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