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Taciz edilen kadını gören şarkıcı konseri durdurdu

Pakistanlı şarkıcı Atif Aslam'ın Karaçi'de verdiği konser sırasında yaşanan taciz, şarkıcıya konseri durdurttu.

18.01.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Yaşam

pakistan konser

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir konser veren şarkıcı Atif Aslam'ın performansı bir taciz skandalı yaşandı.

İNSAN GİBİ DAVRANIN

Konserde ön sıralardaki bir genç kadının bir grup erkek tarafından taciz edildiğini gören Atif, konseri bir anda durdurdu. Tacizcilere sert çıkan ve 'insan gibi davranın, burada sizin de kız kardeşiniz ya da anneniz olabilirdi' uyarısında bulunan şarkıcı, tacize uğrayan genç kadını ise sahneye alarak güvenli bir yere geçmesini sağladı.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla Pakistanlı şarkıcıya övgü ve tebrik yağdı.

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