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Taciz ettiği kadının eşinden şikayetçi oldu

Erzurum'da 70 yaşındaki S.A. adres soran çifte yolu gösterirken tacizde bulunduğu M.Y.'nin eşinden, dayak yediği gerekçesiyle şikayetçi oldu

27.10.2017 - 11:33
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Erzurum'da geçen 25 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 36 yaşındaki M.Y., eşi O.Y. ile birlikte yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret için hastaneye geldi.

Taciz ettiği kadının eşinden şikayetçi oldu

TOKAT ATINCA KAÇTI

Yoğun bakım ünitesinin yerini bilmeyen çift, 70 yaşındaki S.A.'dan yardım istedi. Bunun üzerine S.A., yoğun bakımın yerini gösterebileceğini söyleyerek M.Y. ve eşi O.Y. ile birlikte yürümeye başladı. İddiaya göre, S.A., bu sırada M.Y.'nin kalçasını elledi. Durumu fark eden O.Y., S.A.'ya tokat atınca, yaşlı adam kaçarak uzaklaştı.

KADININ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastane polisine giden genç çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.A. daha sonra Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti ve kadının eşinin kendisini dövdüğünü ileri sürüp, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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