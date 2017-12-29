Taciz mağduru Suriyeli hamile kadın konuştu

Yaklaşık 15 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan mahallesinde iki çocuğunu okula götürmekte olan Suriyeli Esir H. adlı hamile kadın, arkasından yakşan bir adamın elle tacizine uğramış, tepki göstererek ittiğindeyse adamın silahlı tehditiyle karşılaşmıştı.

TACİZCİ YAKALANDI, DERT BİTMEDİ

Tacizci zanlı, 14 gün sonra yakalansa da Esir H.'nin yaşadığı sıkıntılı süreç bitmedi. Bu zorlu dönemi İHA ekibine anlatan Esir H. kendisini kimsenin tanımadığı bir yere gitmek istiyor.

Hamile kadına çocuklarının yanında taciz kamerada VİDEO

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yüzünün görünmesini ve kamera kaydının alınmasını istemeyen Esir H., o gün yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını okula götürmek için evden çıktığını ve okula yaklaştığı sırada bir kişinin kendisine dokunduğunu belirten Esir H., “İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde bir adamın bana dokunduğunu gördüm. Çok sinirlendim ve kendisine tepki gösterdim. Onu itelerken telefonu düştü, ben gider zannettim ama silahını çekip çocuklarımın yanında bana doğrulttu. Çok korktum, tekme savurdu duvara sıkıştım. Sonra bağıra bağıra gitti, bende korka korka yola devam ettim.” dedi.

“EŞİMLE ARAM BOZULDU, HUZURUM KALMADI”

Yaşadığı şokun ardından çocuklarını okula bıraktıktan sonra tekrar korkarak ve hızlı adımlarla eve yürüdüğünü kaydeden Esir H., şöyle devam etti:

“Beni takip ettiğini sandığım için, sık sık arkama bakıyordum. Kimsenin olmadığını görünce hemen eve attım kendimi. Eşim çalışıyordu ve en küçük çocuğumla evde tektim. Sinirim bozuldu ve çok ağladım. Akşam eşime tatsız bir olay yaşadığımı söyledim ama ben çok korkuyordum. Daha sonra görüntüler televizyonda yayınlanınca, psikolojim tamamen bozuldu. Eşim benimle kavga etti, akrabalar sanki ben suçluymuşum gibi davranmaya başladı. Zaten adam da yakalanmamıştı, çocuklarımı bir süre ben götüremedim okula, olayla beraber çok zor günler geçirdim.”

YÜZLEŞMEDE TANIDI

Polis, ekipleri olayın haber yapılmasından 14 gün sonra zanlı Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün öğlen saatlerinde zanlının yakalandığını ve yüzleştirilmesi gerektiğini öğrenen Esir H., emniyete gitti. İlk gördüğü anda şahsı tanıyan Esir H., birkaç kez pozisyon ve insanların değiştirilmesine rağmen kendisini taciz eden şahsı kesin bir ifade ile tanıdığını belirtti. Gözaltına alınan zanlı Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur kadın da rahat bir nefes aldı. Hayatının en kötü dönemini geçirdiğini aktaran Esir H., şu ifadeleri kullandı:

"KİMSENİN BENİ TANIMAYACAĞI BİR YERE GİTMEK İSTİYORUM"

“Ben şahsı görür görmez tanıdım, polise söyledim. Maddi durumumuz çok kötü, üzerine bu olay geldi ve ben hamileyim. Zanlı yakalandı evet ben biraz rahat edebilirim belki ama, bu seferde eşimin akrabalarının baskısından bunaldım. Olayın benle ilgisi olmamasına rağmen, mağdur olmama rağmen üzerime çok geliyorlar. Şimdi bu mahallede herkes beni tacize uğrayan kadın olarak tanıyor, bundan çok rahatsızım. Kimsenin beni tanımadığı, tanımayacağı bir yere taşınmak istiyorum. Maddi durumumuz hiç yok, biz savaştan kaçtık, Türkiye’ye geldik. Allah razı olsun bizi misafir ettiler ama çok zor günler geçiriyorum. Bize hem maddi hem manevi yardım yapılmasını istiyorum.”