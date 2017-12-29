taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.651
USD
3,7918
EURO
4,5496
ALTIN
158,06
PETR
66,2400

Taciz mağduru Suriyeli hamile kadın konuştu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, yanında çocukları bulunan Suriyeli hamile kadın, kendisini taciz eden zanlının 14 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderilmesi ile rahat bir nefes aldı.

İHA | 29.12.2017 - 15:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yaklaşık 15 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nin 5 Nisan mahallesinde iki çocuğunu okula götürmekte olan Suriyeli Esir H. adlı hamile kadın, arkasından yakşan bir adamın elle tacizine uğramış, tepki göstererek ittiğindeyse adamın silahlı tehditiyle karşılaşmıştı.

Taciz mağduru Suriyeli hamile kadın konuştu


Tacize uğrayan Esir H. yüzünün görülmesini istemiyor.

TACİZCİ YAKALANDI, DERT BİTMEDİ

Tacizci zanlı, 14 gün sonra yakalansa da Esir H.'nin yaşadığı sıkıntılı süreç bitmedi. Bu zorlu dönemi İHA ekibine anlatan Esir H. kendisini kimsenin tanımadığı bir yere gitmek istiyor.

Hamile kadına çocuklarının yanında taciz kamerada VİDEO

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yüzünün görünmesini ve kamera kaydının alınmasını istemeyen Esir H., o gün yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını okula götürmek için evden çıktığını ve okula yaklaştığı sırada bir kişinin kendisine dokunduğunu belirten Esir H., “İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde bir adamın bana dokunduğunu gördüm. Çok sinirlendim ve kendisine tepki gösterdim. Onu itelerken telefonu düştü, ben gider zannettim ama silahını çekip çocuklarımın yanında bana doğrulttu. Çok korktum, tekme savurdu duvara sıkıştım. Sonra bağıra bağıra gitti, bende korka korka yola devam ettim.” dedi.

Taciz mağduru Suriyeli hamile kadın konuştu

“EŞİMLE ARAM BOZULDU, HUZURUM KALMADI”

Yaşadığı şokun ardından çocuklarını okula bıraktıktan sonra tekrar korkarak ve hızlı adımlarla eve yürüdüğünü kaydeden Esir H., şöyle devam etti:
“Beni takip ettiğini sandığım için, sık sık arkama bakıyordum. Kimsenin olmadığını görünce hemen eve attım kendimi. Eşim çalışıyordu ve en küçük çocuğumla evde tektim. Sinirim bozuldu ve çok ağladım. Akşam eşime tatsız bir olay yaşadığımı söyledim ama ben çok korkuyordum. Daha sonra görüntüler televizyonda yayınlanınca, psikolojim tamamen bozuldu. Eşim benimle kavga etti, akrabalar sanki ben suçluymuşum gibi davranmaya başladı. Zaten adam da yakalanmamıştı, çocuklarımı bir süre ben götüremedim okula, olayla beraber çok zor günler geçirdim.”

YÜZLEŞMEDE TANIDI

Polis, ekipleri olayın haber yapılmasından 14 gün sonra zanlı Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün öğlen saatlerinde zanlının yakalandığını ve yüzleştirilmesi gerektiğini öğrenen Esir H., emniyete gitti. İlk gördüğü anda şahsı tanıyan Esir H., birkaç kez pozisyon ve insanların değiştirilmesine rağmen kendisini taciz eden şahsı kesin bir ifade ile tanıdığını belirtti. Gözaltına alınan zanlı Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur kadın da rahat bir nefes aldı. Hayatının en kötü dönemini geçirdiğini aktaran Esir H., şu ifadeleri kullandı:

"KİMSENİN BENİ TANIMAYACAĞI BİR YERE GİTMEK İSTİYORUM"

“Ben şahsı görür görmez tanıdım, polise söyledim. Maddi durumumuz çok kötü, üzerine bu olay geldi ve ben hamileyim. Zanlı yakalandı evet ben biraz rahat edebilirim belki ama, bu seferde eşimin akrabalarının baskısından bunaldım. Olayın benle ilgisi olmamasına rağmen, mağdur olmama rağmen üzerime çok geliyorlar. Şimdi bu mahallede herkes beni tacize uğrayan kadın olarak tanıyor, bundan çok rahatsızım. Kimsenin beni tanımadığı, tanımayacağı bir yere taşınmak istiyorum. Maddi durumumuz hiç yok, biz savaştan kaçtık, Türkiye’ye geldik. Allah razı olsun bizi misafir ettiler ama çok zor günler geçiriyorum. Bize hem maddi hem manevi yardım yapılmasını istiyorum.”

İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar suçuna rekor ceza
Adıyaman’da iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir kişiye 49 yıl 6 ay ceza verildi.
Esenler'de çarşaflı soygun: 2 ölü, 1 yaralı
Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kocasını dostuna öldürttü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Aziz Özbay’ın katilleri, eşi ve iş arkadaşı çıktı.
El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu
Konya'da kömürcüden bir torba kömür isteyen kadının, el çabukluğu ile iş yeri sahibinin 200 lirasını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

310
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

110
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

142
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

116
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

75
Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM