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Taciz şüphelisini plajda döverek hastanelik ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir halk plajında, 12 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekiler tarafından linç edilen Mahmut Ç. tutuklandı.

DHA | 07.07.2018 - 14:16..
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Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Halk Plajı'nda 5 Temmuz'da, denize girip güneşlenen 12 yaşındaki bir erkek çocuğuna, iddiaya göre Mahmut Ç. cinsel tacizde bulundu.

Çocuğun bağırarak yardım istemesi üzerine kaçmaya çalışan Mahmut Ç., çevredekiler tarafından yakalanıp, tekme tokat dövüldü.

Taciz şüphelisini plajda döverek hastanelik ettiler

TACİZCİ TUTUKLANDI

Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı'nın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı.

Mahmut Ç.'nin darbedildiği sırada çekilip, Facebook'ta paylaşılan fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

"BU NE CESARET"

Görgü tanıklarından evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Ali Çakmak, "Bir kişi, erkek çocuğuna sarılıp, okşuyordu. Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak, buna rağmen çocuğu tacizi sürdürdü. Çocuk rahatsız olup, bağırarak yardım isteyince, kaçmaya çalıştı. Ancak, çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp, dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor." dedi.

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