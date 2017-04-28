Tacizci müdür cezaevinden tehdit etti

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan ve 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması süren emekli okul müdürü Adil Ş., cezaevinden, kendisini suçlayan çocuklardan birine mektup yazdı.

"ÇABUK BU YANLIŞI DÜZELTİN"

Öğrenciden, arkadaşlarıyla konuşup, şikayetlerini geri çekmeleri için ikna etmesini isteyen Adil Ş.'nin, "Çabuk bu yanlışı düzeltin." diyerek tehditvari bir dil kullandığı belirtildi.

İLETİŞİM ENGELİ

Öğrencinin ailesinin başvurusu üzerine Aile Mahkemesi, sanık müdürün öğrencilere, iletişim araçlarıyla ulaşmasının engellenmesine karar verdi.