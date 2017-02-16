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Tacizci tesisatçı, kadın polisin tuzağıyla yakalandı

İstanbul'da İngilizce öğretmeni kadın, zili çalıp evine giren Suriyeli tesisatçının tecavüzünden zor kurtuldu.

16.02.2017 - 09:28
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Fatih'te yaşayan İngilizce öğretmeni Z.H. (29) adlı kadın 26 Aralık sabahı saat 00.30 sıralarında evinde uyurken, kapı zili çaldı. Zili çalan, 1.5 ay önce tesisat tamiratı için evine gelen, Suriyeli Zekeriya Murşut'tu. Tesisatçı adam, yan evde su sızıntısı olduğunu, kontrol için banyosuna bakması gerektiğini söyledi. Bu sırada evin telefonu çaldı. Kadın üst kattaki telefona yöneldiğinde, tesisatçı da peşinden eve girdi.

BIÇAKLA YARALADI, TACİZ ETTİ

Adamı izin vermediği halde içeride gören kadın “Burada ne yapıyorsun?” diye sorduğu anda Murşut eliyle ağzını kapatıp çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Direndiği için kulağından yaraladığı kadını sürükleyerek üst kata çıkaran Murşut, elektrik kablosuyla ellerini bağladıktan sonra da taciz etmeye başladı.

KADIN BAĞIRINCA KAÇTI

Tacize rağmen kablodan kurtulup bağırmaya başlayan kadının çığlıkları üzerine, Murşut, kimseye söylememesi için tehdit edip evden ayrıldı.

KADIN POLİSİN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Öğretmen kadın önce hastaneye, ardından karakola gitti, yaşadığı kabusu anlatıp şikayetçi oldu. Fatih Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki esnaftan, yakın zamanda bir tesisatçının işten ayrıldığını öğrendi. Adı Zekeriya Murşut olarak belirlenen Suriyeli'nin adresi bulunamadı.

TACİZCİ YAKALANARAK TUTUKLANDI

Bunun üzerine sosyal medyada araştırma yürütüldü. Güvenlik kamera görüntülerindeki kişiye benzeyen bir profil bulundu. Kadın öğretmen de profildeki kişiyi teşhis edince, bir kadın polis sosyal medya üzerinden Murşut'a arkadaşlık teklif etti. Murşut'la sosyal medya hesabı üzerinden günlerce sohbet eden kadın polis, sonunda buluşmak için sözleşti. Murşut, buluşma yeri olan Fatih'te bir kafede yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

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