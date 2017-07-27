Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı

Sürekli kötü rüya gören ve bu nedenle baş ağrısı çeken üniversite öğencisi 27 yaşındaki F.Ö., tavsiye üzerine yanına 25 yaşındaki kız kardeşi Ü.Ö.'yü de alıp 'Üfürükçü Hoca' olarak bilinen Ahmet E.'nin evine gitti.

ÇAMURLU SUDA BANYO YAPTIRDI

Ahmet E. kız kardeşlere içecek ikramında bulundu. Daha sonra F.Ö. şikayetlerini anlattı. İddiaya göre hoca genç kıza evde çamurlu suda banyo yaptırdı. Okuduktan sonra F.Ö.'nün göğüs, sırt ve kasık bölgesine Arapça harfler yazıp elle tacizde bulundu.

Kız kardeşiyle birlikte evden ayrılan F.Ö. bir gün sonra polise giderek, başından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, Ahmet E.'yi dün gözaltına aldı.

ATLETİ OLMADIĞI İÇİN VÜCUDUNA YAZDIM

Polise ifede veren ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, "Atletine yazı yazacaktım. Atleti olmadığı için vücuduna yazdım." dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ahmet E. tutuklandı.













