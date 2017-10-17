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Tacizciden 'Adrenalin yaşayalım diye yaptım' savunması

Isparta'da yolda yürüyen genç kızı taciz eden zanlı serbest bırakıldı.

17.10.2017 - 17:10
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Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde dün akşam 4 arkadaş, plakası açıklanmayan otomobille gezmeye çıktı. Otomobilin sağ arka koltuğunda oturan M.K., kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki İ.S.'ye elle tacizde bulundu. Şüpheliler otomobille uzaklaşırken, plakayı alan İ.S., polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, plakasından aracın sürücüsüne, ondan da M.K.'ye ulaştı.

Tacizciden 'Adrenalin yaşayalım diye yaptım' savunması

"ADRENALİN YAŞAYALIM DİYE YAPTIM"

Gözaltına alınan M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Adrenalin yaşayalım diye böyle bir şey yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım." dediği belirtilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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