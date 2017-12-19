Tacizcileri savunan şarkıcıya eleştiri yağmuru

Hollywood'da patlak veren cinsel taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer hedefteki isim ne bir tacizci, ne de bir mağdur.

Ünlü İngiliz şarkıcı Morrissey, geçtiğimiz aylarda Alman Der Spiegel dergisine yaptığı, cinsel taciz vakalarıyla gündeme gelen Kevin Spacey ve Harvey Weinstein gibi isimler hakkındaki yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

"ÇOCUK NELER OLABİLECEĞİNİ ANLAMADI MI"

Der Spiegel ile yapılan röportajda Morrissey’in, Spacey’nin taciz ettiği 14 yaşındaki Anthony Rapp’i, yani kurbanı suçladığı şeklinde yorumlanan bazı sözleri olmuştu.

Morrissey bu konuya ilişkin “Kevin Spacey 26 yaşında, çocuk 14 yaşında. İnsan düşünüyor çocuğun ebeveynleri nerede diye. İnsan merak ediyor çocuk ne olabileceğini anlamadı mı diye. Sizi bilmem ama ben gençken hiç böyle şeyler yaşamadım.” demişti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Derginin, kendi sözlerini çarpıttığı ve yanlış aktardığını belirten Morrissey, kendisinden nefret edenlere ve sözlerine ilişkin 18 dakikalık "ulusa sesleniş" isimli bir video yayınladı.

Videoda “Birden cinsel tacizcilere sempati duyan bir insana dönüştürüldüm. Pedofilileri hoş gören biri oldum. Tecavüzcüleri hoşgören biri oldum. Gezegende herhangi birini beni dinlemeyi bırakması için ikna edebilecek her şeyi hoş gören birine dönüştüm. Tabii bu varsayımların hiçbiri doğru değil. Ben bunlardan hiçbirini desteklemiyorum. Bunu sesimin tonundan anlayabilirsiniz zaten.” ifadelerini kullandı.

Yanlış anlaşıldığını savunan Morrissey, sözlerinin Der Spiegel tarafından kasıtlı olarak bu şekilde çarpıtıldığını da belirtti.