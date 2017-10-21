Tacizcisini öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Yasemin Ak, yalnız olduğu sırada eve gelen resmi nikahsız eşi Yılmaz Özcan'ın kuzeni Oktay Özcan'ı, kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla av tüfeği ile öldürdü.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklanan Ak hakkında, 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ak'a, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle verilen 15 yıl hapis cezası, duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak 12 yıl 6 aya indirildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı, 5 Temmuz 2017 tarihli kararıyla bozdu. Yargıtay, TCK'nın 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında, maktülün haksız tahrik içeren davranışlarının boyutu ve sürekliliği dikkate alınarak asgariye yakın bir ceza yerine daha üst sınırdan ceza verildiğine hükmederek sanığın tekrar yargılanmasını istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Ak'a verilen ömür boyu hapis cezası önce 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl, ardından duruşmalardaki iyi hali de gözetilerek 10 yıl 10 aya düşürüldü.



