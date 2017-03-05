Tacizciyi çantayla kovaladı

Kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor.

ÇANTASIYLA KOVALADI

Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovalıyor.

Kadın, "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırıyor. Kadına karşılık vermeyen tacizci bir süre sonra kaçıyor. Kadın da daha sonra çocuğunu alıp hızlı adımlarla uzaklaşıyor.

Tacizciyi çantayla kovalayan kadın VİDEO