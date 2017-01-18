Tacizciyi 'iş başvurun kabul edildi' diyerek yakaladılar

Olay, bugün saat 15.40 sıralarında 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki özel istihdam bürosunun bulunduğu apartmanda yaşandı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
Sokakta takip ettiği 12 yaşındaki kızın arkasından apartmana giren M.T., çocuğa cinsel istismara kalkıştı. Küçük kızın attığı çığlık üzerine korkan M.T., hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
POLİS İŞ BAŞVURUSU YAPTIĞINI SAPTADI
Polis, kimliğini belirlediği M.T.'nin daha öncede aynı binadaki özel istihdam bürosuna iş başvurusu için geldiği saptadı. Bunun üzerine polis, M.T.'yi arayıp, "İş başvurun kabul edildi, buraya gelmen gerekiyor" dedi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın üzerinden iki saat geçmesinin ardından apartmana geri dönen M.T., bina girişinde yakalandı. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.