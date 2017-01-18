Tacizciyi 'iş başvurun kabul edildi' diyerek yakaladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii’yi kabul etti.

Başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere ABD'de bulunan Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn adayı ile bir araya geldi.

1 Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi Reina saldırısını gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov önceki gece İstanbul Esenyurt’ta yakalanırken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

2 Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı Devlet Bahçeli, anayasada değişikliğine neden evet dediğiyle ilgili "Zaten başbakan da kararnameyle devleti güncelleyebiliyor" diye konuştu.

3 Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmesi sonrasında; "Görüşmeye ihtiyacım vardı, kaygılarımı ilettim" diye konuştu.

4 Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı Orgeneral Akar'ın hafta sonunda Riyad’da yapılan DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısında, müttefik ülkelere sitem ettiği öğrenildi.

5 Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal anayasa değişikliğinde yer alan cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

6 FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı FETÖ’cü polislerin Sürmene’de F.Bahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli olan bekçi Nurettin Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi.