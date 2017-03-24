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Tacizciyi linçten polis kurtardı

Zonguldak'ta 41 yaşındaki S.B., sözle tacizde bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kızın babası ve yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

24.03.2017 - 00:43
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Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda sokakta yürüyen genç kıza, iddiaya göre S.B. sözle tacizde bulundu. Kızın bağırıp tepki göstermesi üzerine S.B., kaçtı.

Tacizciyi linçten polis kurtardı

POLİS, TACİZCİYİ LİNÇTEN KURTARDI

Tacize uğrayan kız, dün akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda S.B. ile karşılaştı. Kız, S.B.'yi babası ve yanındaki diğer yakınlarına gösterdi. Kızın babasıyla yakınları aracına yakıt alan S.B.'ye saldırdı. Tekme Tokat dövülen S.B., haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından öfkeli grubun elinden alınarak linç edilmekten kurtarıldı.

Aracının camları kırılan, eli yüzü kan içinde kalan S.B., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. S.B.'yi döven kişiler ise polis merkezine götürüldü. Tecize uğrayan kızın, S.B.'den şikayetçi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

14 yaşındaki kızı taciz eden kişiyi linçten polis kurtardı

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