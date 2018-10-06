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Tacizciyi mahallelilerin lincinden polis kurtardı

İstanbul Sultangazi'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişi, polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

DHA | 06.10.2018 - 12:04..
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Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde, saat 19.30 sıralarında iddialara göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, evli bir kadını takip edip tacizde bulundu.

Kadının eşi tarafından fark edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı.

Tacizciyi mahallelilerin lincinden polis kurtardı

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis, kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi, bir binanın girişinde sakladı.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı sıktı. Biber gazının etkisiyle oluşan kargaşadan faydalanan polis, şüpheliyi hızlıca binadan çıkarıp araca bindirdi.

Tacizciyi mahallelilerin lincinden polis kurtardı

TACİZCİ SURİYELİ ÇIKTI

Şüpheliyi araçtayken de linç etmeye çalışan kişileri, polis biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Ardından polis merkezine götürülen ve Suriyeli olduğu belirtilen şüpheli sorguya alındı.

Tacizciyi mahallelilerin lincinden polis kurtardı

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