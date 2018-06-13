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Tacize uğrayan genç kız: Ablamla yattım, eniştemle uyandım

Bursa'da, 16 yaşındaki baldızı B.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D., "Yatakta olduğunu fark etmedim." dedi.

DHA | 13.06.2018 - 10:15..
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Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan 16 yaşındaki B.E., ablasında kaldığı bazı gecelerde eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.

Tacize uğrayan genç kız: Ablamla yattım, eniştemle uyandım

TACİZİ GİZLİ KAMERAYLA AÇIĞA ÇIKARDILAR

Bunun üzerine B.E.'nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi. Bunlardan birinde Berk D., salonda kanepede yatan genç kızın üzerindeki yorganı kaldırırken görüntülendi.

Aile, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabut etmedi. Mahkemeye çıkarılan Berk D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında, Bursa 5'inci  Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istenen Berk D.'nin yargılanmasına başlandı.

Tacize uğrayan genç kız: Ablamla yattım, eniştemle uyandım

"HAREKET EDİNCE KAÇTI"

Yapılan ilk duruşmaya  pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan B.E., "Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Uyanır gibi yaptığımda ise uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şoke oldum. Olayı anneme ve ablama söylemek zorunda kaldım. Eve üç kez güvenlik kamerası yerleştirdik. Bir defasında eniştem gelip üzerimdeki yorganı açtı. Bu sırada hareket edince kaçtı." dedi.

Tacize uğrayan genç kız: Ablamla yattım, eniştemle uyandım

YATAKTAKİ BALDIZINI FARK ETMEMİŞ

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Berk D. ise, "Baldızımı ben kardeşim gibi görüyordum. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Kamera görüntüsünde ise gece gelince düşen yorganını kaldırıp üzerine örttüm. Ayrıca yatak olayını söylüyor. Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim. Masumum beraatimi istiyorum." diye kendini savundu.

"MÜVEKKİLİME KOMPLO KURMUŞLAR"

Sanık avukatı Tayfun Gündoğdu ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip, "Müvekkilime komplo kurmuşlar. Konu gündeme geldikten sonra eşi ondan Görükle Mahallesi'nde bir daire karşılığı boşanmak istedi. O da kabul etmedi. Böylece kurdukları komployu yargıya taşıdılar." dedi.

Sanık Berk D.'nin eşi N.D.'nin sinir krizi geçirdiği için ifade veremediği duruşmayı erteleyen mahkeme, Berk D.'nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

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