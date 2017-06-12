Tadilat görecek kümeste havan mermisi bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tadilat yapılan bir evin kümes olarak kullanılan eklentisinin sökümü sırasında, daha önceden çatısına bırakıldığı sanılan patlamamış 60 milimetrelik havan mermisi yere düştü. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

POLİS EL KOYDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp, yaptıkları incelemede havan mermisinin patlamamış olduğunu belirledi. Olay yerine bomba imha uzmanı ve özel eğitimli bomba arama köpeği istendi. Evde başka patlayıcı madde olup, olmadığının tespiti için ’Mandy’ isimli özel eğitimli köpekle de arama yapıldı. Herhangi başka bir patlayıcıya rastlanmadı. Çatıdan düşen havan mermisine ise imha edilmek üzere polis tarafından el konulup, götürüldü.

'BİR KÜP ALTIN SİKKE BULUNDU' DEDİKODUSU

Havan mermisinin bulunduğu evin kiracısı D.S., "Evin bizden önceki kiracısını arayıp, durumu anlattım. Eşinin antikacı olduğunu, havan mermisini onun kümese koymuş olabileceğini söyledi. Ama beni asıl üzen şey, polisler geldiğinde mahalledeki bir küp dolusu altın sikke bulduğumuz yönündeki söylentiler oldu. Neyseki, polis ekipleri sayesinde olay kısa sürede çözüldü." dedi.