Hayata geçirdiği nitelikli ve ayrıcalıklı projelerle gayrimenkul sektöründe fark yaratan Tahincioğlu yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki 2 yılda 10 milyar TL’lik 5 projeye imza atmayı hedefleyen Tahincioğlu, bu yılın ilk üç ayında Emlak Konut’un başlattığı kampanyalarında katkısıyla 1 Milyar TL’lik satış gerçekleştirdi ve ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasında Nidapark Küçükyalı projesiyle rekor satış yapan proje unvanına sahip oldu. Tahincioğlu, Nidapark A.Ş. ile de Bağdat caddesi ve çevresinde yer alan on iki kentsel dönüşüm projesiyle de dikkat çekiyor.

Ülke Ekonomisine Katkı

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut’un 2016 yılı ağustos ayında ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ ve Şubat 2017’de başlattığı “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasına da projeleriyle destek veren Tahincioğlu, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanyaların gayrimenkul sektöründe önemli bir hareketlilik sağladığına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, geliştirdikleri projelerle sektöre ve ülke ekonomisine önemli bir değer kattıklarını ve yeni projeleriyle bu değeri büyütmek için çalıştıklarını ifade etti.

“Türkiye’nin gücü, vizyonu ve yatırım potansiyelini göstermek adına fırsatları değerlendiriyoruz. 2017’nin ilk üç ayında 50.000 kişi projelerimiz hakkında bilgi aldı, satış ofislerimizi 20.000 kişi ziyaret etti. Çağrı merkezimizi 20.000 kişi aradı. 1 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdik.” Ülke ekonomimize katkı sağlayan güçlü birliktelikleri sektör olarak desteklemeye devam edeceğiz. Müşterilerimize Tahincioğlu’na güvendikleri ve bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.” diyen Özcan Tahincioğlu, iki yılda 10 milyar TL değerinde beş projeye imza atacaklarını ifade etti.

NİDAPARK KAYAŞEHİR’DE OFİSLER DE ÖN SATIŞA ÇIKIYOR.

İstanbul’un değeri yükselen bölgelerinden biri olan Başakşehir’de, Emlak Konut güvencesiyle inşa edilen Nidapark Kayaşehir’in, Emlak Konut kampanyasında gösterdiği satış performansıyla bölgenin en çok tercih edilen projesi olduğunu söyleyen Özcan Tahincioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Nidapark Kayaşehir; ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla değerini sürekli artırıyor. Bölgenin ilk A+ ofis kulesi olacak olan Nidakule Kayaşehir’de ön satışa çıkıyor.”

3. PALLADIUM AVM, KAYAŞEHİR’DE

TAHINCIOĞLU’NUN başarılı AVM projesi Palladium, İstanbul Ataşehir ve Antakya’nın ardından, Emlak Konut güvencesiyle Başakşehir’de faaliyet gösterecek. Üçüncü AVM yatırımı olan Palladium AVM projesine ilişkin Özcan Tahincioğlu şunları söyledi: “Tahincioğlu adıyla hayata geçirdiğimiz her proje, bölgesine önemli bir katkı sağlıyor. Son dönemde yıldızı parlayan bölgelerden Başakşehir’in, Palladium AVM ve Nidapark Kayaşehir’le değerini daha da artıracağına inanıyoruz.”

Nidapark Küçükyalı’da Rekor Satış Performansı

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirdikleri en yeni projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı’nın Emlak Konut’un başlattığı ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasında ön satışa sunularak ilk günden büyük ilgi gördüğünü ve kampanyada en çok satış yapan proje olduklarını söyledi. Özcan Tahincioğlu “Bu projemiz ile rekor satış performansını yakaladık. Sadece iki ayda 15.000 kişi ağırladık ve 626,4 milyon TL değerinde satış gerçekleştirdik. Satışa çıktığımız ilk üç günde birinci fazın satışları bitti, hemen ardından projedeki ikinci faz satışa çıktı. Bir yılda yapmayı planladığımız satışı birkaç günde gerçekleştirdik. Sektör olarak böyle güçlü birlikteliklerin ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynadığına inanıyoruz.” dedi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE YEPYENİ BİR PROJE: NİDAPARK BOMONTİ

Yılın ikinci çeyreğinde ön satışa çıkmaya hazırlanan Nidapark Bomonti projesi ile ilgili de bilgi veren Özcan Tahincioğlu “İstanbul’un tam kalbinde bulunan Nidapark Bomonti; konut, ofis, meydan ve dükkânlardan oluşan karma bir proje. Yakında ön satışa çıkacak Nidapark Bomonti’de boğaz manzaralı daireler, teras evler, A+ ofisler, geniş sosyal alanlar, bölgenin ilk ve tek şehir meydanının yanı sıra cadde dükkânları da yer alacak.” dedi.

Konuttaki muhteşem fırsatlar caddeye geliyor

Kentsel dönüşümde önemli projeleri hayata geçiren ve Tahincioğlu’nun bir iştiraki olan Nidapark A.Ş., güvenilir ve doğru bir yatırım yapma isteyenler için İstanbul Bağdat Caddesi ve çevresinde yer alan 12 projesi ile dikkat çekiyor. Nidapark A.Ş. Bağdat Caddesi’nde Türk Lirası’na 60 aya sıfır vade farkı ve 120 aya %0,45 vade farkı ile ev sahibi olma imkânı sunacağı yeni kampanyası ile büyük ilgi toplamayı hedefliyor.

Detaylı bilgi için: http://www.tahincioglu.com