Tahincioğlu'nun Nidapark Seyrantepe projesine ödül

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan ve nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerine imzası bulunan Tahincioğlu, Avrupa'da ticaret ve konut alanında yapılan projelerin ödüllendirildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde Nidapark Seyrantepe projesi ile Residential High-rise Architecture (Yüksek Bina Mimarisi) kategorisinde ödüle layık görüldü.

VİVA MİMARLIĞIN ÇİZGİLERİNİ TAŞIYOR

ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen Leed Gold Sertifikası’na da sahip olan Nidapark Seyrantepe projesi, ticari gerçekliği tasarımla buluşturan Viva mimarlığın çizgilerini taşıyor.

AVRUPA GAYRİMENKUL ÖDÜLLERİ 1995'TEN BERİ DÜZENLENİYOR

Gayrimenkul endüstrisini prestij ve mükemmeliyetle buluşturmak ve bu alanda uluslararası standardın oluşmasına öncülük etmek amacıyla 1995 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde, nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projelerinin geliştiricileri, mimarları ve iç mimarları, ayrıca ülkelerinde en başarılı performansı gösteren gayrimenkul danışmanlarını ödüllendiriyor.

Avrupa Gayrimenkul Ödülleri gala gecesi ise 25 Ekim 2018’de Londra’da gerçekleştirilecek.

Tahincioğlu Hakkında

Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da bulunmaktadır.

Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur. Tahincioğlu’nun şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin inşaat alanı yaklaşık 3,5 milyon metrekaredir. Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici görevini üstlenmektedir. Firmanın sembolü hâline gelen projeleri arasında Palladium Tower,Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissôtel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor.

Tahincioğlu, LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent ve Nidakule Ataşehir Batı tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut projelerinden Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız’da inşaatlar devam etmektedir. Haziran 2015’te Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i, Eylül 2016’da Nidakule Ataşehir Kuzey’i, Haziran 2017’de Nidapark Seyrantepe’yi Ekim 2017’de Nidapark Başakşehirprojelerini tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. Tahincioğlu’nun Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra’da planlama aşamasında projeleri bulunmaktadır.