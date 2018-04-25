Tahliye edildi, mutluluğunu yaşayamadan vuruldu

Yaralama ve tehdit suçlarından Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Berkay E., tahliye edilip akşam saatlerinde cezaevinden dışarı çıktığı sırada iddiaya göre husumetlisi olan O.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Berkay E.'yi bacağından yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Berkay E., ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, O.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.