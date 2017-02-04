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Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Mardin Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile tahliye edilen Ahmet Türk Mardin'deki evine geldi.

04.02.2017 - 00:51
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İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016’da görevden uzaklaştırılan ve 24 Kasım 2016’da tutuklanıp, İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Türk tahliye kararının ardında evine geldi.

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Türk’ü evinin bulunduğu sokakta ailesi ve akrabaları karşıladı. Ahmet Türk burada bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Türk yaptığı açıklamada, "Belli bir süreçten geçiyoruz. Sonuç olarak bu ülkede barışın, diyalog’un kaçınılmaz olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Genel Başkanımız, Milletvekilli arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız cezaevinde. Umut ediyoruz ki kısa sürede bir süre içinde orta akıl ortaya çıkar ve bu sorunların çözümüne önemli katkılar sağlanır. Biz de biliyoruz ki, diyalog, ortaklaşmadan sorunları birlikte çözmekten başka seçenek yok. Bu seçeneği, en doğru bir şekilde kullanmamız gerekir ve Türkiye’yi ve bu ülkeyi şiddet sarmanından kurtarmamız gerekir diyorum." ifadelerini kullandı.
Ahmet Türk’ün evinin bulunduğu sokakta emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

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