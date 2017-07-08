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Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde nikahlarını 07.07.2017 tarihine denk getiren 107 çift dünya evine girdi.

08.07.2017 - 00:37
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Gaziantepdogus.com'un haberine göre nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda yine 7 bin 375 çiftin nikahını kıyarak Türkiye’de en çok nikah kıyan belediye olmuştuk. Şu ana kadar ilk 6 ay içerisinde 3 bin 150 adet çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Ama nikah sezonumuz yeni başlıyor” dedi.

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Nikah kıyanların sayısının yaz aylarında daha da arttığını vurgulayan Tahmazoğlu, “İnşallah yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017, bugün de 107 çiftimiz evlenmek için belediyemize başvurdu, hepsinin nikah törenini gerçekleştiriyoruz. Allah mesut bahtiyar etsin. Kendilerine mutluluklar diliyoruz.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evlilik okulumuzu yaklaşık 8 yıldan beri devam ettiriyoruz. Şu ana kadar da 20 binin üzerinde çifte evlilik okulumuzda eğitim verdik. Burada amacımız 'Mutlu aile, huzurlu toplum' sloganıyla ailelerimizin huzurlu olması, eşlerin birbirini tanıması, iletişim konusunda sağlıklı olmalarını diliyoruz.

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Bu vesileyle Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenen çiftlere otomatik çamaşır makinası taktim ediyoruz. Çiftlerimiz genelde bu tür tarihlerde ay, gün ve yıl olarak rakamların eşleştiği günlerde talep daha fazla oluyor. Bugün de 07.07.2017, talep bunun için fazla oluyor. Sanırım hafızalarda daha kolay kaldığı için özel bir gün olduğunu düşünüyorlar” diye konuştu.

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

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