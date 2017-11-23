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Tahran uçağı rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

Frankfurt-Tahran seferini yapan uçak, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

23.11.2017 - 06:58
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KALP

Almanya'nın Frankfurt kentinden İran'ın başkenti Tahran'a hareket eden uçakta bulunan 61 yaşındaki bir yolcu Türk hava sahasındayken rahatsızlandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kabin ekiplerinin müdahale ettiği yolcunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş için izin istedi.

TEDAVİ ALTINDA

Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına indi. Rahatsızlanan yolcu, sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Tahran'a giden uçak ise gecikmeli olarak seferini devam etti.

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