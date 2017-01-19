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Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü
İran'ın başkenti Tahran'da iş yerlerinin bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü.
19.01.2017 - 11:44
Haberler
Dünya
İlk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
İran
güvenlik görevlileri
yangın
nedeniyle sokağı kapattı.
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