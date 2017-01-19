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Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da iş yerlerinin bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü.

19.01.2017 - 11:44
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İlk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. İran güvenlik görevlileri yangın nedeniyle sokağı kapattı.

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

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