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Tahran'da gösteriler için yer tahsis edilecek

İran'ın başkenti Tahran'da belediye gösteriler için yer tahsis etmek üzere görevlendirildi.

AA | 07.01.2018 - 19:44..
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Tahran'da gösteriler için yer tahsis edilecek

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Tahran Şehir Meclisi Sözcüsü Ali Ata, meclis oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, halkın anayasal hakkı gereği, belediyenin bir ay içerisinde gösteriler için uygun bir yer tahsis edeceğini belirtti.

ŞEHİR MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLDÜ

Gösteriler için yer tahsis etme teklifinin 17 üye tarafından Tahran Şehir Meclisi Başkanlığına sunulduğunu aktaran Ata, "Bu teklif, anayasanın 27. maddesi gereğince, silahsız ve kamu düzenine tehdit oluşturmayan gösterilere izin verilmesi esasına dayanarak şehir meclisinin gündemine geldi." dedi.

Teklifin Tahran Şehir Meclisi oturumunda onaylandığını söyleyen Ata, söz konusu kararın uygulanması için belediyenin görevlendirildiğini kaydetti.

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