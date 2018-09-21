taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.28725
Euro
7.3969
Altın
1204.7455
Borsa
97354.72
Gram Altın
243.628

Tahran'da konut satışları yarı yarıya düştü

İran'ın başkenti Tahran'da konut satışları düşüş gösterdi.

AA | 21.09.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Emlak

reg

İran'ın başkenti Tahran'da eylül ayındaki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında düştü.

7 BİN KONUT SATILDI

Başkent Tahran'da geçen senenin eylül ayında toplam 13 bin 705 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 7 bin 837 oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran'da geçen yılın eylül ayında günlük ortalama 548 konut satışı gerçekleşirken bu yıl bu rakam 301'e geriledi.

YÜZDE 33'LÜK DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Başkentte, ağustos ayı konut satışlarında da geçen seneye göre yüzde 33 oranında düşüş yaşanmıştı.

ABD'nin mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle derinleşen ekonomik kriz sonrası ülke genelinde ticari faaliyetlerde düşüş gözleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

145
ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

67
15 ilde FETÖ soruşturması

15 ilde FETÖ soruşturması

85
Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

171
Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

289
PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

74
Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM