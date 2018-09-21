Tahran'da konut satışları yarı yarıya düştü

İran'ın başkenti Tahran'da eylül ayındaki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında düştü.

7 BİN KONUT SATILDI

Başkent Tahran'da geçen senenin eylül ayında toplam 13 bin 705 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 7 bin 837 oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran'da geçen yılın eylül ayında günlük ortalama 548 konut satışı gerçekleşirken bu yıl bu rakam 301'e geriledi.

YÜZDE 33'LÜK DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Başkentte, ağustos ayı konut satışlarında da geçen seneye göre yüzde 33 oranında düşüş yaşanmıştı.

ABD'nin mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle derinleşen ekonomik kriz sonrası ülke genelinde ticari faaliyetlerde düşüş gözleniyor.