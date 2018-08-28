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Tahtakale'ye ismini veren kalenin burcu gün yüzüne çıktı

İstanbul'un en bilinen ticaret merkezleri arasında yer alan tarihi Tahtakale'nin, ismini bölgedeki Bizans kalesinden aldığı bildirildi.

AA | 28.08.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul'un önemli ticaret merkezlerinden Tahtakale'nin, ismini bölgedeki Bizans kalesinden aldığı öğrenildi. Kalenin, o dönem gözetleme kulesi olarak kullanılan burcu günümüzde atölye olarak kullanılıyor.

İstanbul'un fethedilmesiyle geçmiş asırlarda dünyanın önemli ticaret merkezleri arasına giren Tahtakale ve çevresi, günümüzde de ticaret yoğunluğunun yaşandığı bölgelerin başında geliyor.

Ticaret erbaplarının yanı sıra tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Tahtakale'nin adı ülke genelinde birçok şehirde semt ismi olarak da kullanılıyor.

Tahtakale'ye ismini veren kalenin burcu gün yüzüne çıktı

İSMİNİN ANLAMI

Şehir ve Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni araştırmacı-yazar Mehmet Kamil Berse, şehirler, kültürler ve medeniyetler üzerine yaptığı araştırmalarla Tahtakale'ye adını veren kaleyi tespit etti.

Bizans döneminde yaptırıldığı öne sürülen kalenin sadece gözetleme kulesi olarak kullanılan burcunun günümüze taşınabildiğini belirleyen Mehmet Kamil Berse, Tahtakale semtinin adını, Arapça kale altı-kale çevresi anlamına "Taht-al Kal'a" kelimesinden aldığını tespit etti.

Tahtakale'ye ismini veren kalenin burcu gün yüzüne çıktı

TARİHİ YAPI

Burcun Büyük Valide Han'ın mütemmim yapılarından, günümüzde Sağır Han olarak bilinen Sagir Han'ın (küçük han) kuzeydoğu iç duvarına yakın yerde bulunduğunu belirten Mehmet Kamil Berse Berse, söz konusu burcun bazı tarihi kayıtlarda Eiren kulesi olarak adlandırıldığını söyledi.

Valide Han'ın altında kale kalıntılarının da olabileceğine işaret eden Berse, doğma büyüme İstanbullu olarak kendisi gibi birçok insanın merak ettiği konuya açıklık getirdiğini vurguladı.

 

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