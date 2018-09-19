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Tahtaların altında kalan genç kurtarılamadı

Zonguldak Ereğli'de mobilya atölyesinde başına tahta düşen 16 yaşındaki Furkan Özcan yaşamını yitirdi.

DHA | 19.09.2018 - 19:20..
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Olay Ereğli'de saat 15.00 sıralarında Belen Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

TAHTALARIN ALTINDA KALDI

Malzeme almak için E.T.'nin iş yerine giden Furkan Özcan ve babası Ali Özcan devrilen tahtaların altında kaldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Furkan Özcan ve babası tahtaların arasından çıkartıldı.

KURTARILAMADI

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri baba ve oğlu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Furkan Özcan, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ali Özcan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tahtaların altında kalan genç kurtarılamadı

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