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Tahtalı köy sakinleri köylerinin isminden memnun

Tokat'ta bulunan Tahtalı köy sakinlerine yapılan ankette köylerinin ismi soruldu. Anket sonucuna göre vatandaşlar, köylerinin ismini seviyor.

AA | 08.01.2018 - 13:20..
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Tokat'a yaklaşık 40, Niksar'a 17 kilometre uzaklıktaki 25 haneli Tahtalı köyünün sakinleri, yerleşim yerinin adı nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Kimilerince mezarlık olarak algılanan köylerinin ismi nedeniyle kendileriyle dalga geçildiğini belirten vatandaşlar, yerleşim yerinin adının değiştirilmesi konusunda köyde mini anket de düzenledi.

50 KİŞİNİN YAŞADIĞI KÖY

Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı köyde yapılan ankette, köy sakinlerinin büyük bölümünün Tahtalı köyünün adından memnun oldukları ortaya çıktı. Muhtar Doğan Yıldırım, köylerinin 1926 yılında Selanik'ten göç edenlerin kurduğu bir yerleşim yeri olduğunu anlattı.

Tahtalı köy sakinleri köylerinin isminden memnun

"KÖY SAKİNLERİ GENELDE YAŞLI KESİM"

Selanik'ten göç edenlerin 400 hane olduğunu ancak diğerlerinin farklı yerlere yerleştiğini, buraya gelindiğinde 25 haneye düştüğünü aktaran Yıldırım, "Yıllarca köyümüzde 25 hane var. Şu anda kış ayı olması nedeniyle nüfusumuz azaldı. Gençlerimiz gurbette, köyümüz sakinleri genelde yaşlı kesimden oluşuyor." dedi.

"KÖYÜMÜZÜN ADIYLA DALGA GEÇEN KENDİYLE DALGA GEÇER"

Kimi zaman köyün adının ilginç bulunduğunu, kimi zaman da dalga geçenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Geçen yıl yaz aylarında bu durumu köy sakinlerine söyledim. Vatandaşlarımızın çoğu 'köyümüzün adı değişmesin kalsın' dedi. Demek ki vatandaşlarımız böyle memnunlar besbelli. Köyümüzün adı ile dalga geçenler kendiyle dalga geçer." diye konuştu.

Tahtalı köy sakinleri köylerinin isminden memnun

"NÜFUS CÜZDANIMI ÇIKARIP GÖSTERDİĞİMDE İNANIYORLAR"

Muammer Demir ise İstanbul'dan 1 ay önce köyüne döndüğünü söyledi. Köylerine neden Tahtalı köy isminin verildiğini bilmediğini anlatan Demir, "Köyümüz buraya kuruldu kuralı ismi Tahtalı köy olarak geçiyor. Niksar'ın 117 köyü var. İsimleri değişti. Bu köyün ismi değişmedi. Yapılan ankette köyde olsaydım köyün adının değişmesini isterdim. Çoğu yerde köyümüzün adı ile dalga geçiyorlar. Tahtalı köyü çoğu insan mezarlık olarak biliyor. Köyün isminin değişmesi için taraftar olurum. Soranlar Tahtalı köyünden olduğumuza inanmıyorlar." dedi.

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