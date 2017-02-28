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TAI, Sikorsky ile 10 yıllığına anlaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.

28.02.2017 - 17:47
  1. Haberler
  2. Teknoloji

adad

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile ilk etabı 10 yıl sürecek toplam 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.

İKİ KURUMUN BAŞKANI İMZALADI

Çeşitli helikopter tiplerine ait yapısal parça ve sistemlerin üretimini içeren sözleşme TAI Genel Müdürü Doç. Dr.Temel Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı Dan Schultz’un katılımıyla imzalandı.

TAI, Sikorsky ile 10 yıllığına anlaştı

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Sözleşmeyle, TAI ve Sikorsky arasındaki işbirliğinin,opsiyon dönemini de içerecek şekilde 2044 yılına kadar devam etmesi ve proje hacminin en az 500 milyon dolara ulaşması planlanıyor.

Halen TAI ve Sikorsky arasındaki en büyük proje, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü için Ankara Akıncı’daki fabrikada üretiecek toplam 109 adet S-70 genel maksat helikopteri. 7 Haziran 2016 tarihinde yapılan anlaşma ile çalışmalarda yerlilik oranının yüzde 67’ye ulaşması öngörülüyor.

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