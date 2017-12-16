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Takılarla kaçan Suriyeli sahte gelin yakalandı

Bursa'nın Keles ilçesinde, evleneceği kişiden aldığı takılarla kaçan Suriye uyruklu kadın ile kendisine yardım eden iki kişi, Konya'da yakalandı.

AA | 16.12.2017 - 15:47..
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GELİN

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Hatay'dan evlenmek için anlaşarak getirdiği Suriye uyruklu bir kadının, 3 bilezik, bir çift küpe ve bir yüzüğü aldıktan sonra beyaz renkli bir otomobille kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KİRALIK ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu otomobilin bir oto kiralama şirketine ait olduğunu, şirketle kurulan irtibatın ardından Hatay'da M.H. tarafından kiralandığını tespit eden ekipler, otomobilin Konya'ya doğru seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili kent merkezinde durdurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Otomobilde bulunan Suriye uyruklu E.M.E.C. adlı kadın ile kaçmasına yardım eden yine Suriye uyruklu Y.E.H. ve M.H. yakalanarak, Keles İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M.E.C. ve Y.E.H, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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