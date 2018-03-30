Takım elbise giydirip dilenciye bile kredi çektirdiler

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce bir kamu bankasından gelen dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Polis ihbar üzerine yaptığı çalışmada bankadan 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı.

Polis çalışmayı derinleştirdiğinde batık 3 milyon lirayı 105 kişiye müşteri hizmetlerinde çalışan ve gelen vatandaşların kredi başvurusunu alan Hakan İ. isimli banka görevlisinin verdiğini tespit etti.

Polis çetede Savaş E. isimli bir öğretmenin olduğunu ancak öğretmenin geçen yıl hayatını kaybettiğini, Kenan K. ve Arif Ö. isimli iki erkek ile Derya A. ve Nesrin C. isimli iki kadının çete içinde aktif rol oynadığını tespit etti.

Bu şahısların lüks otomobil ve güzel giyinerek SGK ile hiçbir bağlantısı bulunmayan kadın ve erkek şahısları bularak kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi. Şahıslar, aralarında dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsız bulunan kişilere kredi çektirdi. Zanlıların ayarladığı şahısları bankaya götürmeden önce takım elbise giydirdiği ve çete lideri Hakan İ.’nin yanına götürerek kredi başvurusu yaptırdıkları belirlendi.

SAHTE SGK BELGESİ DÜZENLENDİ

Bankada diğer görevlilerin şüphelenmemesi için SGK’da hiçbir bağlantısı olmayan şahısların seçilerek onların üzerine sahte SGK belgesi yani sigortalı olduğu yönünde belgeler hazırlanarak bankaya sunulduğu öğrenildi. Ancak bankaya kredi çekenin gerçek isminin ve telefon numarasının verildiği tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada bu yöntemle 105 kişiye kredi 20 bin ile 30 bin arasında ihtiyaç kredisi çektirilerek kamu bankasını 3 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

İŞTEN ATILDI, OPERASYON BAŞLADI

Bu tespitlerin üzerine Hakan İ. kamu bankası görevlileri tarafından işten çıkartıldı. Polis ara yakalamada Kenan K. ile Arif Ö.’yü de yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis dün sabah şafak vakti Adana ve Hatay’da ortak operasyon yaparak 2’si kadın aralarında Hakan İ.’nin de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Hatay’da gözaltına alınan 3 kişi de Adana’ya getirilerek, zanlıların sorgusuna başlandı.

Polis, zanlıların kredi çektirdiği şahıslara çekilen kredinin yüzde 40’nı verdiğini, geriye kalan yüzde 60’ı kendilerinin aldığını belirledi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilen şahısların da bu işten kar elde ettiği ve sahte belgelerle kredi çektikleri için onların da şüpheli olarak ifadesinin alınmasını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Polis kredi çeken 105 kişinin de ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Gözaltına alınan 9 zanlı da adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.