taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,8990
EURO
4,6455
ALTIN
162,41
PETR
63,4100

Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi

Türkiye'de kadınlara karşı uygulanan gelişmeleri eleştiren Şafak'a takipçisinin verdiği cevap tam yerine oturdu.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 20:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi

Son olarak "Karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım." açıklamasıyla gündem olan Yazar Elif Şafak'ın attığı tweete takipçisi onun kitaplarıyla müthiş bir cevap verdi.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇME"

Şafak'ın attığı "Kadınlarını pembe otobüslere ayıran, döven,öldüren ya da koruyamayan...kız çocuklarını gelin veren, oğlan çocuklarına "erkeksin ağlama" diye baskı kuran,ahlakı hep ama hep yanlış yerlerde arayan, müftülere nikah yetkisi veren bir sistem değil; eşitlik, eşitlik, eşitlik istiyoruz." tweetine bir KarmaNirvami adlı takipçisi "Aynı romanı kadına pembe, erkeğe gri kapakla sunan bir edebiyat tüccarısın. Bunlar senin düşüncelerin olamaz. Aklımızla dalga geçme." karşılık verdi.

Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis'te jandarmanın yürüttüğü operasyonda tespit edilen toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.
Dilencinin yalanını zabıta bozdu
Antalya'da bacaklarını kullanmayıp, konuşma engelli gibi davranarak dilenen kişinin, belediyeye gelince engeli olmadığı ortaya çıktı.
Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi
UNESCO'nun dünya kültürel miras listesine aday olan Giresun Kuşköy köyüne özgü kuş dili, 500 yıllık geçmişe sahip.
Sınırı annesinin sırtında geçen Mohamed donarak öldü
İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Gineli gruptan 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa, ıslandıktan sonra dondu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

401
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

93
Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

172
Esad rejiminin işkence bilançosu

Esad rejiminin işkence bilançosu

61
Memurlara müjde: 2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

Memurlara müjde: 2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

489
FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz yakalandı

FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz yakalandı

143
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM